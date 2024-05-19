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    09:51, 19 Май 2024 | GMT +6

    Александр Недовесов проиграл матч за выход в финал турнира в Италии

    Александр Недовесов
    Фото: Sports.kz

    Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром не смог выйти в финал турнира в Турине (Италия) в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Недовесов и Эскобар встретились с немцем Андреасом Мисом и британцем Нилом Скупски, которые были посеяны на турнире под первым номером.

    В первом сете казахстанец и его напарник разгромно проиграли — 2:6, но во второй партии смогли взять реванш на тай-брейке — 7:6 (7:4). В решающем, третьем сете, Недовесов и Эскобар уступили со счетом 5:10.

    Александр Недовесов является лучшим теннисистом Казахстана в парном разряде: в рейтинге ATP он занимает 42-е место.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Александр Недовесов Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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