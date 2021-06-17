Александр Недовесов пробился в полуфинал парного турнира в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и в паре с португальцем Гонсалу Оливейрой вышли в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Простеёве (Чехия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале им противостояли спортсмены из Аргентины Факундо Мена и Федерико Кориа. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4.

За час девять минут казахстанец в паре с португальцем не выполнили ни одного эйса, совершили три ошибки при подаче и реализовали три брейк-пойнта из семи, а их соперники один раз подали на вылет, допустили пять двойных ошибок и не сделали ни одного брейка.

Напомним, что ранее Недовесов завоевал шестой титул в сезоне.









