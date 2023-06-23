Александр Недовесов пробился в финал «Челленджера»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов идет к своему первому титулу в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Александр в дуэте с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром вышел финал турнира серии Challenger 125 в Илкли с призовым фондом 145 тысяч долларов США.

В полуфинале Александр с Гонсало одержали волевую победу над бельгийцами Зизу Бергсом/Йорисом де Лоре со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 10:5.

В финале казахстанско-эквадорскому дуэту предстоит сыграть против Роберта Гэллоуэй (США)/Джона Смита (Австралия).