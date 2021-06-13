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    21:44, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов победил в финале парного разряда турнира в Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист в паре с украинцем Денисом Молчановым победил в финале турнира серии «Челленджер» в Братиславе, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, р ешающий поединок с Сандером Арендсом (Нидерланды) и Луисом Мартинесом (Венесуэла) завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:1. За 1 час и 7 минут игры Александр и Денис пять раз подали навылет и реализовали три брейк-пойнта. Нидерладнско-венесуэльский дуэт сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

    «Для Недовесова и Молчанова это четвертый совместный титул. Ранее они победили на двух «Челленджерах» в Анталье и один в Нур-Султане», - отметила пресс-служба ФТК в Instagram.

    Ранее сообщалось о том, что казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым стал финалистом парного разряда турнира серии «Челленджер» в Словакии.



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