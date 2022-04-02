РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Александр Недовесов остановился в шаге от финала «Челленджера» в Испании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти в финал парного разряда мужского «Челленджера» в испанской Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши уступил чеху Роману Жебавы и австрийцу Филиппу Освальду.

    Встреча, которая продлилась один час и двадцать три минуты, завершилась поражением Недовесова и Куреши со счетом 4:6, 3:6.

    За время всего матча пара Недовесова подала одну подачу навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла шесть очков и два гейма подряд.

    Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец завершает выступления в парном разряде «Челленджера».


    Фото: sports.kz




    Теги:
    Спорт Соотечественники Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!