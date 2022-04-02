22:20, 01 Апрель 2022 | GMT +6
Александр Недовесов остановился в шаге от финала «Челленджера» в Испании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел выйти в финал парного разряда мужского «Челленджера» в испанской Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши уступил чеху Роману Жебавы и австрийцу Филиппу Освальду.
Встреча, которая продлилась один час и двадцать три минуты, завершилась поражением Недовесова и Куреши со счетом 4:6, 3:6.
За время всего матча пара Недовесова подала одну подачу навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла шесть очков и два гейма подряд.
Стоит отметить, что, таким образом, казахстанец завершает выступления в парном разряде «Челленджера».
Фото: sports.kz