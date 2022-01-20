Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Недовесов в паре с Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана вышли во второй раунд Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В стартовой игре казахстанско-пакистанский дуэт переиграл французов Николя Маю и Фабриса Мартена. Судьба упорного поединка решилась в третьей партии, где удача сопутствовала Александру и Айсаму. Итоговый счет - 7:6 (7:1):, 5:7, 6:2. По ходу матча, продолжавшегося 2 часа и 29 минут, Недовесов и Куреши сделали 11 эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта.
Напомним, что Николя Маю вместе с другим французом Пьером Эрбером в прошлом году в финале «Ролан Гаррос» победители казахстанцев Александра Бублика и Андрея Голубева.
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