25 Июля 2022 22:00

Александр Недовесов неудачно стартовал на турнире в Австрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграл первый матч грунтового турнира в австрийском Китцбюэле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от монакско-польского дуэта Хьюго Нис — Ян Зелински со счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 41 минуту.

За время матча пара Недовесова и Куреши исполнила три подачи навылет, совершила семь двойных ошибок и выиграла четыре очка и один гейм подряд. Также казахстанец и пакистанец реализовали один брейкпойнт из двух.

Встреча прошла на стадии 1/8 финала турнира.













Фото: sports.kz