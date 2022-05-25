25 Мая 2022 22:05

Александр Недовесов не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов дебютировал в парном разряде Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от американского дуэта Маккензи Макдональд — Томми Пол.

Встреча, которая продлилась один час и 49 минут, завершилась неудачей Недовесова и Куреши в трех сетах с общим счетом 6:3, 2:6, 3:6.

За время матча пара Недовесова исполнила одну подачу навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема.