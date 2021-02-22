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    16:19, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов не смог пробиться в основную сетку турнира Forte Challenger 100

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершились квалификационные игры Forte Challenger 100, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    «Казахстанец Александр Недовесов не смог пробиться в основную сетку турнира. В упорном трехсетовом поединке Александр уступил Владиславу Манафову - 3:6, 6:3, 3:6», - сообщают в ФТК.

    Игра продлилась 1 час 56 минут. За это время Недовесов реализовал два брейка из пяти, подал девять раз на вылет и допустил две двойные ошибки.

    «Был хороший матч, но победить не получилось. Игра прошла не так, как мне хотелось. Буду готовиться к матчам в парном разряде, постараюсь там показать весь свой максимум и пройти в турнирной сетке, как можно дальше», - сказал Александр Недовесов после матча.

    Остальные места в основе заняли еще три теннисиста. Это британец Райан Пенистон, победивший россиянина Ивана Неделько - 6:3, 6:4. Представитель России Павел Котов, который одолел своего друга по команде Алексея Захарова - 7:5, 1:6, 6:3. Последняя путевка в основную сетку досталась Богдану Боброву (Россия), который был сильнее эквадорца Роберто Кироса - 6:4, 5:7, 6:4.


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