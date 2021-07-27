Александр Недовесов не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP в Кицбюэле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии ATP в Кицбюэле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Недовесов выступил в парном разряде с Роменом Арнеодо из Монако, и по сумме двух сетов спортсменны уступили словацкому теннисисту Игорю Зеленаю и немцу Андре Бегеманну — 3:6, 6:7. За один час и 34 минут проведенных на корте казахстанец и его напарник выиграли девять из 21 гейма, пять раз подавали на вылет и совершили две двойные ошибки.

Ранее Недовесов в паре с украинцем Денисом Молчановым также на стадии 1/8 финала закончил свое выступление на турнире ATP в Гштааде (Швейцария).