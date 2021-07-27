Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:19
-
-
-
-
вчера 21:48
-
-
вчера 21:30
Александр Недовесов не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP в Кицбюэле
27 Июля 2021 03:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии ATP в Кицбюэле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеИгрок «Кайрата» заболел коронавирусом Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 26 июля
Недовесов выступил в парном разряде с Роменом Арнеодо из Монако, и по сумме двух сетов спортсменны уступили словацкому теннисисту Игорю Зеленаю и немцу Андре Бегеманну — 3:6, 6:7. За один час и 34 минут проведенных на корте казахстанец и его напарник выиграли девять из 21 гейма, пять раз подавали на вылет и совершили две двойные ошибки.
Ранее Недовесов в паре с украинцем Денисом Молчановым также на стадии 1/8 финала закончил свое выступление на турнире ATP в Гштааде (Швейцария).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Зульфия Чиншанло – о «бронзе» Олимпиады-2020: Я очень довольна
- Игрок «Кайрата» заболел коронавирусом
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля
- Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 26 июля
- Казахстанка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр
- Боксер Сакен Бибосынов вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн