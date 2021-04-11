Александр Недовесов и Андрей Голубев стали победителями турнира в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев стали победителями парного разряда турнира серии «Челленджер» в Хорватии с призовым фондом около 45 тысяч евро. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы оказались сильнее поляков Шимона Валкова и Яна Зилинского.

В первом сете казахстанцы были лучше - 7:5 Во втором сете польский дуэт смогли довести игру до тай-брейка – 7:6 (7:5).

В решающем тай-брейке Александр Недовесов и Андрей Голубев победили со счетом 10:5.

Игра продолжалась 1 час 46 минут.

Как сообщалось, на пути к решающему матчу Голубев/Недовесов одержали три победы. На старте всего за 1 час разобрались с хозяевами турнира - Лукой Микрутом и Карло Кроло 6:1, 6:3. В следующей игре понадобилось еще меньше времени (55 минут) для того, чтобы разгромить интернациональную пару Дастин Браун (Германия)/Лука Маргоролли (Швейцария) - 6:2, 6:1. В полуфинальном противостоянии Андрей и Александр одержали волевую победу на супер-тайбрейке над чехами Лукашом Росолом и Зденеком Коларом - 6:2, 2:6, 10:6.











