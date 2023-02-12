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    04:04, 12 Февраль 2023 | GMT +6

    Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли полуфинал турнира в Аргентине

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли полуфинальный матч на турнире парного разряда в аргентинской Кордобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанцы в паре потерпели поражение от аргентинского дуэта Максимо Гонсалес — Андрес Мольтени в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6. Встреча продлилась один час и десять минут.

    За время игры пара казахстанских теннисистов исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и два гейма подряд.

    Таким образом, казахстанские теннисисты не смогли выйти в финал аргентинского турнира на грунте.

    Фото: Sports.kz.

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