Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли полуфинал турнира в Аргентине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев сыграли полуфинальный матч на турнире парного разряда в аргентинской Кордобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы в паре потерпели поражение от аргентинского дуэта Максимо Гонсалес — Андрес Мольтени в двух сетах с общим счетом 4:6, 3:6. Встреча продлилась один час и десять минут.

За время игры пара казахстанских теннисистов исполнила одну подачу навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и два гейма подряд.

Таким образом, казахстанские теннисисты не смогли выйти в финал аргентинского турнира на грунте.

Фото: Sports.kz.