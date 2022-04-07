Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в 1/4 финала турнира в Марокко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы успешно стартовали на проходящем в Марракеше турнире категории ATP 250 Grand Prix Hassan II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Александр вместе с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши в двух сетах обыграл вторых сеянных соревнования бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена – 6:3, 6:4.

Первая пара соревнования - Андрей Голубев и француз Фабрис Мартен - в своем стартовом матче со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 10:6 победила нидерландцев Таллона Грикспора/Ботика Ван де Зандшульпа.

На женском турнире в американском Чарльстоне завершили свои выступления Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Елена в трёх сетах уступила Ангелине Калининой из Украины - 4:6, 6:2, 4:6, а Юлия в двух сетах проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 2:6.