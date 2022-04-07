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    15:16, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Александр Недовесов и Андрей Голубев пробились в 1/4 финала турнира в Марокко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы успешно стартовали на проходящем в Марракеше турнире категории ATP 250 Grand Prix Hassan II, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Александр вместе с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши в двух сетах обыграл вторых сеянных соревнования бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена – 6:3, 6:4.

    Первая пара соревнования - Андрей Голубев и француз Фабрис Мартен - в своем стартовом матче со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 10:6 победила нидерландцев Таллона Грикспора/Ботика Ван де Зандшульпа.

    На женском турнире в американском Чарльстоне завершили свои выступления Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Елена в трёх сетах уступила Ангелине Калининой из Украины - 4:6, 6:2, 4:6, а Юлия в двух сетах проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 1:6, 2:6.


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