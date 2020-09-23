МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости. На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь.

Как сообщалось, выборы Президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. Явка в целом по стране составила 84,28%.