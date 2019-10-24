Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан с официальным визитом прибыл Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «Хабар 24».

В честь приезда Александра Лукашенко столицу украсили казахстанскими флагами и белорусским триколором. А самого лидера страны встречали в лучших национальных традициях.

Сразу же по прилёте Александр Лукашенко отправился к монументу «Отан қорғаушылар». Там состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В сопровождении почётного караула белорусский лидер отдал дань уважения подвигу солдат Победы и почтил память героев, которые не вернулись с полей боевых сражений в далёких сороковых.

После окончания церемонии возложения президентский духовой оркестр исполнил гимны двух республик.















