+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 7 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар» в Нур-Султане

24 Октября 2019 21:47
Поделиться:
Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан с официальным визитом прибыл Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «Хабар 24».

Новости по теме

Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар»
Новое здание Посольства Беларуси открыли в Нур-Султане Александр Лукашенко дал интервью Агентству «Хабар» В МИД рассказали о целях визита Президента Беларуси в Казахстан

В честь приезда Александра Лукашенко столицу украсили казахстанскими флагами и белорусским триколором. А самого лидера страны встречали в лучших национальных традициях.

Сразу же по прилёте Александр Лукашенко отправился к монументу «Отан қорғаушылар». Там состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В сопровождении почётного караула белорусский лидер отдал дань уважения подвигу солдат Победы и почтил память героев, которые не вернулись с полей боевых сражений в далёких сороковых.

После окончания церемонии возложения президентский духовой оркестр исполнил гимны двух республик.





Фото:belta.by
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Беларусь,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив