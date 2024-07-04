Александр Лукашенко предложил осуществлять платежи между странами ШОС в национальных валютах

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой создания механизма, по которому становятся доступны международные платежи в национальных валютах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он считает, что так страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества станут менее зависимы от доллара.



- В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС, – заявил Александр Лукашенко, выступая на встрече глав государств в формате «ШОС+».

В свою очередь, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщил, что страны ШОС уже ведут работу над созданием Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов.