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    16:55, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Александр Лукашенко предложил осуществлять платежи между странами ШОС в национальных валютах

    Александр Лукашенко
    Фото: пресс-служба Президента Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой создания механизма, по которому становятся доступны международные платежи в национальных валютах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он считает, что так страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества станут менее зависимы от доллара. 


    - В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС, – заявил Александр Лукашенко, выступая на встрече глав государств в формате «ШОС+».

    В свою очередь, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщил, что страны ШОС уже ведут работу над созданием Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов. 

    - Полагаю целесообразным рассмотреть перспективы возможности привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих служб, – заявил Садыр Жапаров на встрече глав государств в формате «ШОС+».

    Теги:
    ШОС Валюта Торговля Саммит ШОС Международные отношения
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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