Александр Лукашенко предложил осуществлять платежи между странами ШОС в национальных валютах
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой создания механизма, по которому становятся доступны международные платежи в национальных валютах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он считает, что так страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества станут менее зависимы от доллара.
- В качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС, – заявил Александр Лукашенко, выступая на встрече глав государств в формате «ШОС+».
В свою очередь, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщил, что страны ШОС уже ведут работу над созданием Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС для финансового сопровождения проектов.
- Полагаю целесообразным рассмотреть перспективы возможности привлечения наших партнеров по диалогу в деятельность этих служб, – заявил Садыр Жапаров на встрече глав государств в формате «ШОС+».