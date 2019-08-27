Александр Лукашенко посетит с визитом Казахстан в октябре

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 26 августа в Минске посол Республики Казахстан Ермухамет Ертысбаев встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю завершения своей дипломатической миссии в Минске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе состоявшейся беседы глава внешнеполитического ведомства Беларуси выразил благодарность послу за личный вклад в развитие казахстанско-белорусских отношений и заслуги в укреплении стратегического партнерства между нашими странами. Он отметил, что ключевое значение в определении приоритетных направлений двустороннего сотрудничества имел официальный визит Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Беларусь в ноябре 2017 года, который способствовал расширению торгово-экономических и гуманитарных связей. Вместе с этим В. Макей особо отметил ценный вклад Е. Ертысбаева в развитие культурных и гуманитарных отношений двух стран и проведение Дней культуры Казахстана в Беларуси.

Казахстанский дипломат выразил признательность белорусской стороне за неизменную поддержку и помощь усилиям Посольства в развитии сотрудничества между двумя странами. Он также заверил, что темп работы, которая всегда строилась между сторонами в конструктивном ключе на основе добрых намерений и взаимовыгодных интересов, будет сохранен. С удовлетворением отметил позитивную динамику взаимной торговли за последние месяцы текущего года, выразив надежду, что при конструктивном взаимодействии с белорусской стороной казахстанское торговое сальдо изменится в положительную сторону.

Особое внимание также было уделено графику предстоящих двусторонних мероприятий, в первую очередь, планируемому визиту в Казахстан Президента Беларуси Александра Лукашенко в октябре 2019 года. В этом контексте глава МИД Беларуси В. Макей отметил, что белорусская сторона осуществляет динамичную подготовку во взаимодействии с казахстанскими партнерами. Он отметил, что по предложению белорусской стороны в программе визита рассматривается церемония открытия Посольства Беларуси в Казахстане в новом здании и планируется бизнес-форум с участием заинтересованных белорусских и казахстанских компаний.

В завершение встречи стороны условились продолжить развивать тенденцию по динамичному сотрудничеству двух государств на благо казахстанского и белорусского народов.