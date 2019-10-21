МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ – Президент Беларуси Александр Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщили, в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко проведет в Нур-Султане переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры стран на встрече в узком и широком составах обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия. «Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий», - рассказали в пресс-службе главы белорусского государства.

Стороны также обсудят сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, региональную и мировую повестку дня. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

В эти же дни в Нур-Султане состоится казахстанско-белорусский бизнес-форум. В столице Казахстана запланировано также открытие нового комплекса зданий белорусской дипмиссии.