Александр Кобринский: Это разъяснительное и контрафейковое интервью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор исторических наук, профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий (АЭНС) Александр Кобринский прокомментировал для ТГ-канала KeyNews интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева телеканалу «Хабар», передает МИА «Казинформ».

«Интервью Президента Токаева оставляет очень позитивное внешнее впечатление. Я впервые увидел, что Глава Казахстана улыбается не только на фотографиях. По сути самого интервью: за последнее время появилось очень много фейков и относительно той трагической ситуации, которая сложилась в Казахстане. Много ложных трактовок и домыслов. Это такое разъяснительное, контрафейковое интервью, ориентированное не только на граждан Казахстана, но и на сопредельные государства, где давалась оценка событий и обозначались перспективы.

Оценка Токаева тех событий, которые произошли в январе, подтвердила предварительные выводы. Президент обратил внимание на то, что внешние деструктивные силы приняли значительное участие в этих событиях. Он не назвал напрямую страну, но сказал о том, что уехали и приехали боевики из соседней центральноазиатской республики. Мы понимаем, что Казахстан граничит с Кыргызстаном и Узбекистаном. Все свидетели в Алматы указывали на огромное количество кыргызов и уйгуров, которые приняли в этом участие. Последние живут и в Казахстане, и в Кыргызстане. Поэтому думаю, что речь шла именно о Кыргызстане. Что косвенно подтверждает тот факт, что Кыргызстан медлил с принятием решения о вводе войск ОДБК и именно проправительственные партии не явились в парламент для принятия решения. И президент Кыргызстана не предпринял действий для того, чтобы собрать свои проправительственные фракции.

Исходя из политической целесообразности мы вряд ли узнаем правду. Хотя скрывать ее, на мой взгляд, было бы неверно. Мне кажется, что, если следствие в Казахстане докажет участие граждан Кыргызстана или докажет, что это было организовано кем бы то ни было, то мне кажется, это должно стать достоянием широкой общественности. Потому что разгром Алматы – это глубочайшая трагедия.

Многие заблуждаются, думая о том, что это был государственный переворот. Нет. Это была попытка именно организации хаоса и развала государства. Это две большие разницы.

Я смотрел интервью президента Токаева как гражданин России. Но Казахстан – моя Родина, там я родился. Для меня это две неразрывные страны. В Казахстане – могилы отца, деда, бабушек. Но я живу в России. Отсюда – некий дуализм сознания. Половину своей жизни я проработал в Казахстане в системе высшего образования. Я уже писал, что Президент Казахстана обратил внимание на то, как организована программа «Болашак». Надо прекращать завозить воспитанных в чуждой культуре молодых людей, а больше ориентироваться на свои исторические корни, которые неразрывно связаны с Россией. Мне кажется, это правильное видение. Оно меня очень порадовало.

Можно посылать учиться людей за границу, за дальний рубеж. Даже в англо-саксонский мир, но всё-таки уже сформировавшимися людьми. Надо очень чётко понимать, что когда мы отправляем своих детей 16-17 лет в чуждую культуру, они возвращаются, не зная ни своей страны, ни своей родины потому, что их формирование происходило не там. И президент правильно обратил на это внимание. Будет очень хорошо, если он выполнит то, о чём говорит. А именно – переориентирует программу «Болашак» в большей степени на российские вузы, где готовят технических специалистов. Казахстан в ближайшее время будет в этом сильно нуждаться.

Токаев в своём интервью, как мне показалось, обозначил возможность пересмотра некоторых экономических подходов. Посмотрим, как это будет сделано, потому что сегодня огромный процент экономики страны принадлежит именно англо-саксонским странам. Фактически они воруют у Казахстана, это надо честно признать. Налоги, которые получает казна – это одна история. А прибыль, которая уходит мимо, - другая.

Президент Токаев очень правильно расставил акценты на роли Назарбаева в истории Казахстана. Перед этим он на съезде выступил с очень объективным взглядом. Он очень много сделал для казахской государственности. И всё, надо оставить эту тему», - подытожил профессор Кобринский.

Фото:1tv.ru