Александр Клебанов извинился за аварию на ТЭЦ в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель совета директоров АО «ЦАЭК» Александр Клебанов прокомментировал ситуацию, складывающуюся на Петропавловской ТЭЦ-2 после частичного обрушения там дымовой трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром А.Клебанов прибыл в Петропавловск. Он принес извинения жителям Петропавловска и заверил, что угроза отключения электричества и горячей воды отсутствует.

«Мы укомплектованы техническим составом. Из «ПавлодарЭнерго» сегодня прибудут еще 30 человек. Есть прямое поручение Главы государства в кратчайшие сроки восстановить, решить проблемы. Мы работаем со всеми органами. Нет проблем ни с техникой, ни с людьми. Надеемся, что к утру завтрашнего дня будем соблюдать режим, который должен быть. На месте работают спасатели. Много еще висит на трубе. Идет откачка воды. Находиться там опасно. Техника пока не работает, разбирают завалы вручную. Есть риск», - прокомментировал А.Клебанов.

Ущерб еще не подсчитывали. Сейчас важно установить причины обрушения трубы. А.Клебанов утверждает, что по документам техническая оценка трубы была благополучной.

«Каждые пять лет проводится проверка. В следующем году труба должна была выходить в ремонт. Делается большой проект, обследуется вся труба. Последний ремонт был в 2016-м году. Возможно, причинами обрушения стали различные факторы. Мы обязательно открыто все расскажем», - заявил А.Клебанов.

Он добавил, что беды ничего не предвещало. Труба и оборудование подвергаются обязательному техническому осмотру.

«Обрушилось около 40 метров трубы высотой 150 метров. На этой трубе находились пять котлов. Их остановили, поскольку пока нельзя продолжать их эксплуатацию. Но у нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить город теплом», - сказал А.Клебанов.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким СКО К.Аксакалов пообещал , что тепло в городе восстановят уже к вечеру 21-го марта.



