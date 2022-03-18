НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийских играх в Пекине Александр Герлиц выиграл третью паралимпийскую медаль в истории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК глава Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев привел следующую статистику.

«На Паралимпийских играх в Китае, которые проходили с 4 по 13 марта, наша национальная олимпийская команда выиграла бронзовую медаль, заняла 17 место в общем командном зачете среди 53 стран. На Олимпийских играх более 700 спортсменов завоевали 78 комплектов медалей по 6 видам спорта. А наши спортсмены соревновались по 12 комплектам медалей», - сказал глава Комитета.

На Паралимпийских играх в этом году честь страны защищали 5 спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Денис Петренко, Юрий Березин.

«8 марта Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль. Он стал третьим в индивидуальной гонке в стоячем положении на дистанции 10 км. Это третья по счету медаль паралимпийской сборной в истории независимого Казахстана», - добавил Самат Ергалиев.

Он напомнил, что на предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали одну серебряную и одну золотую медаль.