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Александр Герлиц вновь финишировал пятым в лыжной гонке на Паралимпиаде

Автор:  
Руслан Сулейменов
12 Марта 2022, 09:21
Александр Герлиц вновь финишировал пятым в лыжной гонке на Паралимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На Паралимпиаде в Пекине казахстанский спортсмен Александр Герлиц финишировал пятым в индивидуальный мужской гонке стоя на дистанции 12,5 км. Он уступил лидеру 2 минуты и 3,2 секунды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пришёл китайский спортсмен Ван Чэньян, вторым - француз Б.Давиет, третьим - Цай Цзюнь (КНР).

Сегодня последний день индивидуальных соревнований по лыжным гонкам, в Чжанцзякоу будет разыграно шесть комплектов наград среди мужчин и женщин.

Бронзовый призер нынешней Паралимпиады Александр Герлиц выступил в индивидуальной мужской лыжной гонке свободным стилем в положении стоя.

Через некоторое время казахстанские спортсмены Ербол Хамитов, Юрий Березин, Денис Петренко и Сергей Усольцев стартуют в финальной лыжной гонке свободным стилем в положении сидя (начало в 10:30).


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