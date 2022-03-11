Александр Герлиц финишировал в мужской биатлонной гонке в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский биатлонист Александр Герлиц финишировал пятым на дистанции 12,5 км в мужской биатлонной гонке в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первым пришёл француз Б.Давиет, вторым - канадец М.Арендз, третьим - украинец Г.Вовчинский.

Александр Герлиц стал пятым в биатлонной гонке, уступив лидеру более пяти минут.

В пятницу завершаются состязания в биатлоне у мужчин и женщин.

Напомним, 8 марта Александр Герлиц принёс первую бронзовую медаль в биатлоне на дистанции 10 км стоя.

9 марта Александр Герлиц финишировал пятым в мужском лыжном спринте стоя.

Первым был француз Бенджамин Давиет, вторым - немец М.Майер, третьим - украинец Г.Вовчинский. Александр Герлиц пришёл пятым с результатом 3 минуты 13 секунд, уступив лидеру 5,5 секунды.