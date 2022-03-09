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Александр Герлиц финишировал пятым в лыжной гонке в Пекине

Автор:  
Руслан Сулейменов
9 Марта 2022, 12:18
Александр Герлиц финишировал пятым в лыжной гонке в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Герлиц финишировал пятым в лыжной гонке на Паралимпиаде-2022 в Пекине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первым в мужском лыжном спринте стоя финишировал француз Бенджамин Давиет, вторым - немец М.Майер, третьим - украинец Г.Вовчинский.

Александр Герлиц пришёл пятым с результатом 3 минуты 13 секунд, уступив лидеру 5,5 секунды.
В среду утром казахстанский лыжник со второго места в первом полуфинале вышел в финальную часть соревнований.

Казахстанские лыжники, выступавшие в мужском лыжном спринте сидя, не смогли отобраться в финал в квалификации.

Напомним, Александр Герлиц во вторник принёс сборной Казахстана первую медаль на Паралимпиаде в Пекине.


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