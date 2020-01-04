Александр Данилов: Резервисты могут претендовать на большинство позиций в госаппарате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, недавно завершился отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Таким образом, определены 300 молодых казахстанцев, зачисленных в резерв. Среди вошедших - управляющий партнер B2C consulting group Александр Данилов, который поделился мнением и рассказал о своем опыте прохождения в проект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Александр Данилов сообщил, что в целом он ожидает от Президентского кадрового резерва, осуществленного по поручению Главы государства.

«Наверное, главные ожидания – это профессионализация самого состава государственных органов, приход туда людей с «горящими» глазами, не выгоревших в аппаратной борьбе. Проект будет жить, когда отобранные кандидаты получат реальный шанс на самореализацию, не забудут свои первоначальные планы и устремления. Конечно, мое главное желание и пожелание к коллегам по отбору – не бороться за должности, но бороться за ценности. Ценности сегодня для каждого – это важная основа, важный хребет личности», - рассказал Александр Данилов корреспонденту агентства.

Вместе с тем, он отметил, что в качестве резервиста намерен сделать в составе кадрового резерва.

«Конечно, все будет зависеть от предоставленной возможности для изменений. Можно сказать глобально и абстрактно: сделать страну и государственный аппарат более справедливым, более дружественным и «сервисным» для простого казахстанца. Главное нужно помнить о настоящей цели – службе во благо казахстанцев, действительно служить во благо народа. Не скатываясь в популизм и патернализм, вести страну вперёд. Поддерживать добросовестных граждан, увеличивая их количество, сделать честность модной и престижной», - поделился А. Данилов.

Он также поделился своими впечатлениями от проекта, рассказал о своем опыте прохождения.

«На самом деле думаю, что для большинства претендентов что-то похожее на этапы отбора происходит каждый день, в реальных жизненных ситуациях, которые требуют принятия сложных решений, от которых зависишь не только ты. Из всех этапов больше всего запомнилось тестирование на навыки, которое проводилось в группах и индивидуально. Кейсы были очень похожи на реальные, проработаны до мелочей, наблюдатели задавали максимально критичные и каверзные вопросы. Также хотел бы отметить собеседование – были заданы точные и меткие вопросы, рассмотрели профессиональный опыт со всех сторон. Иногда было сложно, но в целом – вполне осуществимо», - вспоминает резервист.

Александр Данилов также поведал свое мнение касательно того, каким образом резервисты будут приглашены на должности. Так, по его словам, при назначении должен учитываться профессиональный опыт кандидатов.

«Как мне кажется, в нашей стране есть множество хороших процедур и регламентов, но не хватает тщательности в их исполнении, искренности подходов и нацеленности на конечного потребителя любого государственного процесса – гражданина. Учитывая запрос людей во всем мире на государственных чиновников, которые вызывают доверие, уверен, что кандидаты из резерва вполне могут претендовать на большинство позиций в государственном аппарате, в том числе и руководящем составе. Хотелось бы верить, что таких среди участников резерва - большинство», - добавил Александр Данилов.

Напомним, в Казахстане был завершен отбор в Президентский кадровый резерв. Национальная комиссия на своем заседании рассмотрела кандидатов, рекомендованных экспертной комиссией, и отобрала 300 молодых профессионалов. Они в ближайшей и среднесрочной перспективе будут направляться на ответственные участки в системе государственного управления.

Отбор претендентов проводился в 6 этапов. Прием документов участников проводился посредством автоматизированной онлайн-платформы pkrezerv.kz. Для участия в отборе в резерв первоначальную регистрацию прошли 13 212 человек, из которых 7 312 полностью завершили этап регистрации. Среди них 46 граждан Казахстана, которые в настоящее время трудятся за границей.