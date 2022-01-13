Александр Данилов назначен вице-министром информации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций.

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 года является руководителем проекта Stopfake.kz.