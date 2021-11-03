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Александр Бублик завершил выступление на турнире в Париже в одиночном разряде

3 Ноября 2021 11:04
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Александр Бублик завершил выступление на турнире в Париже в одиночном разряде

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже продолжается международный теннисный турнир серии «Masters». В турнире принимал участие и казахстанский теннисист Александр Бублик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В матче второго круга Бублик уступил представителю Норвегии Касперу Рууду. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.


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#Спорт   #Теннис  
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