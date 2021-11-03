Александр Бублик завершил выступление на турнире в Париже в одиночном разряде

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже продолжается международный теннисный турнир серии «Masters». В турнире принимал участие и казахстанский теннисист Александр Бублик. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В матче второго круга Бублик уступил представителю Норвегии Касперу Рууду. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.