РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:36, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Александр Бублик завершил выступление на турнире в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в эти дни проходит международный турнир по теннису АТР 250, Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в полуфинале турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В матче за выход в финал Казахстану противостоял Сун Ву Квон (Корея). Поединок завершился со счетом 3-6, 7-5, 6-3.

    Бублик 26 раз подал на вылет, сделал семь двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта.

    Теги:
    Спорт Астана Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!