Александр Бублик завершил выступление на турнире в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в эти дни проходит международный турнир по теннису АТР 250, Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в полуфинале турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В матче за выход в финал Казахстану противостоял Сун Ву Квон (Корея). Поединок завершился со счетом 3-6, 7-5, 6-3.

Бублик 26 раз подал на вылет, сделал семь двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта.