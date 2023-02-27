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Александр Бублик закрепился в топ-50 рейтинга ATP

27 Февраля 2023, 14:00
Александр Бублик закрепился в топ-50 рейтинга ATP Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлена обновленная версия рейтингов спортсменов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сильнейшим теннисистом мира остается серб Новак Джокович, на втором месте — Карлос Алькарас из Испании, третий — грек Стефанос Циципас.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил положение на четыре позиции и расположился на 46-м месте. Тимофей Скатов опустился на пять строк — 134-й.
В парном рейтинге лидирует американец Раджив Рам, на вторую позицию поднялся британский спортсмен Джо Сэлисбери, а третью строчку делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и еще один представитель Великобритании Нил Скупски.
Казахстанец Андрей Голубев откатился на семь строк и вылетел из топ-50 — 51-й. Александр Недовесов остается на 68-м месте. Бублик потерял 17 позиций — 181-й.


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