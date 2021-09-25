Александр Бублик выступит в полуфинале турнира Astana Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вторая ракетка Astana Open ATP 250 Александр Бублик в четвертьфинале оформил прагматичную победу над Карлосом Табернером: 6/3, 6/4. Об этом сообщает пресс-служба ФТК, передает МИА «Казинформ».

«Испанец вопреки, наверное, всем прогнозам сумел добраться на текущем турнире до четвертьфинала - профильным покрытием испанского теннисиста является грунт, и на харде он чувствует себя менее комфортно. Тем не менее, это не помешало Карлосу обыграть в столице Казахстана двух довольно непростых оппонентов: в первом круге он одержал победу над Ричардасом Беранкисом -7:5, 6:4, а вчера в трехчасовом триллере переиграл Егора Герасимова в трех партиях 5:7, 7:6, 7:5», - прокомментировали в федерации.

Как сообщает ФТК, исход первого сета в четвертом гейме решил один удачно реализованный брейк казахстанца. Во втором сете Табернер попытался обострить игру, направляя мячи глубоко под заднюю линию к Александру. Казахстанцу понадобилось пару розыгрышей, чтобы приспособиться к такой игре. В седьмом гейме Бублик уверенно взял подачу соперника, а в следующем розыгрыше довел счет до 5:3. Девятый гейм остался за Табернером, а в следующем на своей подаче 17-м эйсом победитель поставил точку в противостоянии.За выход в финал Бублик поспорит с Сун-Ву Квоном из Южной Кореи.