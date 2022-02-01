+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Александр Бублик вышел во второй раунд теннисного турнира во Франции

1 Февраля 2022 13:29
Поделиться:
Александр Бублик вышел во второй раунд теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Бублик в первом круге турнира в Монпелье (Франция) обыграл голландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею
Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии» «Астана» проиграла «Зелена Гуре» в матче Единой лиги ВТБ Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022

Встреча продолжалась один час и 47 минут. Александр сделал 20 эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Во втором раунде Бублик встретится с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Петер Гоевчик (Германия).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Франция   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по бобслею
Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии»
«Астана» проиграла «Зелена Гуре» в матче Единой лиги ВТБ
Казахстан проиграл Украине в четвертьфинале Евро-2022
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
4 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
5 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
6 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Читайте также
Astana Qazaqstan Team назвала состав на гонку «Вуэльта Валенсии»
Карагандинцы флешмобом поддержали олимпийцев
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив