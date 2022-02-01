Александр Бублик вышел во второй раунд теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Бублик в первом круге турнира в Монпелье (Франция) обыграл голландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча продолжалась один час и 47 минут. Александр сделал 20 эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из девяти.

Во втором раунде Бублик встретится с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Петер Гоевчик (Германия).