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Александр Бублик вышел во второй раунд теннисного турнира во Франции
1 Февраля 2022 13:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Александр Бублик в первом круге турнира в Монпелье (Франция) обыграл голландца Таллона Грикспура со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
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Встреча продолжалась один час и 47 минут. Александр сделал 20 эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из девяти.
Во втором раунде Бублик встретится с победителем матча Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Петер Гоевчик (Германия).
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