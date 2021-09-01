Александр Бублик вышел во второй круг турнира US Open в Нью-Йорке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик вышел во второй круг турнира Большого Шлема «US Open» в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ».

«Александр в стартовом раунде одолел представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:0, 4:6, 6:2, 6:1», - сообщила в Instagram пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

За выход во второй круг Бублик заработал 115 000 долларов и 45 очков в рейтинг. Следующим соперником казахстанца станет победитель пары Йосихито Нисиока (Япония, 69-е место) — Джек Сок (США, 184-е).

Общий призовой фонд US Open в этом году составляет 20 344 000 долларов. Победитель получит 2 500 000 долларов и 2000 рейтинговых очков, финалист турнира — 1 250 000 долларов и 1200 очков.

По информации ФТК, ранее казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила американке Аманде Анисимовой (5:7, 2:6).

Напомним, во второй круг вчера прошла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, стартовавшая с победы над представительницей Беларуси Александрой Саснович.