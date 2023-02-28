Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч на турнире одиночного разряда в Дубае и обыграл соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с болгарским теннисистом Александром Лазаровым (301-я ракетка мира) и одержал победу из-за отказа соперника во втором сете. В первой партии Александр Бублик был победителем — 6:1. Встреча продлилась всего 25 минут.

Во время игры казахстанский спортсмен исполнил три подачи навылет и совершил одну двойную ошибку. Кроме того, он выиграл 12 очков и семь геймов подряд.

После этого матча Александр Бублик вышел в стадию 1/8 финала турнира в Дубае.

Во втором круге он сыграет со второй ракеткой России и седьмым номером мирового рейтинга ATP Даниилом Медведевым. Россиянин является победителем Открытого чемпионата США 2021 года.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик улучшил положение на четыре позиции и расположился на 46-м месте рейтинга ATP.