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    23:36, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В стартовом матче первая ракетка Казахстана в упорной борьбе одолел представителя Великобритании Дэниела Эванса со счётом 2:6, 7:5, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Бублик допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Эванса — три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12-и.

    Казахстанец увеличил отрыв в личных встречах игроков - 4:1.

    В следующем матче Александр встретится с норвежцем Каспером Руудом.



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