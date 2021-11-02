Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В стартовом матче первая ракетка Казахстана в упорной борьбе одолел представителя Великобритании Дэниела Эванса со счётом 2:6, 7:5, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча продлилась 2 часа и 14 минут. Бублик допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Эванса — три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12-и.

Казахстанец увеличил отрыв в личных встречах игроков - 4:1.

В следующем матче Александр встретится с норвежцем Каспером Руудом.



