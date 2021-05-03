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    22:22, 02 Май 2021 | GMT +6

    Александр  Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик выиграл в стартовом матче теннисного турнира Mutua Madrid Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Как сообщили в ФТК, Александр в двух сетах обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут. Бублик 8 раз подал на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Фучовича – два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

    Казахстанец увеличил отрыв в личных встречах этих игроков - 3:1. Во втором круге Бублику предстоит сразиться с канадцем Денисом Шаповаловым.

    Призовой фонд турнира в Мадриде составляет более € 2,6 млн.

    Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин уступил в квалификации теннисного турнира в Мадриде.


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