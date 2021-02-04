НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира ATP 500 в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В Федерации сообщили, что первая ракетка Казахстана Александр Бублик в матче второго круга соревнований Great Ocean Road Open одолел австралийца Кристофера О'Коннела, занимающего 121-е место мирового рейтинга, - 7/6, 6/7, 6/4.

«В первом сете соперники присматривались друг к другу, предпочитая действовать предельно осторожно. В седьмом гейме Бублик имел возможность реализовать первый брейк-пойнт, но австралийцу удалось отыграться. На тай-брейке казахстанец действовал более агрессивно и завершил партию в свою пользу. В начале второй партии Бублик разводил соперника по краям мощными ударами. О'Коннел не только умело защищался, но и отвечал точными контратаками. Оба теннисиста удерживали геймы на своей подаче. На тай-брейке на этот раз удача была на стороне австралийца. Казахстанец под конец третьего сета нарастил давление на Кристофера и при счёте 4:4 со второй попытки реализовал брейк-пойнт и довел матч до победы», - уточняют в ФТК.

За 2 часа и 7 минут матча Александр сделал 23 эйса и реализовал один брейк из пяти, ошибившись при подаче 12 раз, тогда как О'Коннел 9 раз подал навылет, не допустив ни одной двойной ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 1:0 в пользу казахстанца.

В третьем раунде турнира в Мельбурне Бублик сыграет с итальянцем Стефано Травалью.