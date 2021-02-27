Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Сингапуре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в полуфинал турнира серии ATP 250 SINGAPORE TENNIS OPEN с призовым фондом свыше 361 тысячи долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

« Казахстанец, сеянный на этом турнире под четвертым номером в четвертьфинале во второй раз в карьере переиграл 61-ю ракетку мира Есихито Нисио ка из Японии со счетом 6:3, 6:2. За 1 час и 13 минут матча 23-летний Бублик выполнил 15 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 25-летний Нисиока не отметился подачами навылет и брейками», - рассказали в пресс-службе ФТК.

Отметим, Бублик и Нисиока встречались дважды: в 2018 году японец взял верх в полуфинале калификации в китайском Шэньчжене 6:3, 6:4, а в 2019 году уже казахстанец взял реванш в квалификации аналогичного турнира в Шанхае 6:3, 6:2.

В полуфинале турнира в Сингапуре Александр встретится в субботу с молдованином Раду Алботом.