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    08:19, 31 Июль 2023 | GMT +6

    Александр Бублик вышел в основную сетку турнира в США

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    Фото: twitter.com/Wimbledon
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с Таллоном Грикспором из Нидерландов выиграл финал квалификации в парном разряде турнира в Вашингтоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Александр Бублик и Таллон Грикспор боролись за выход в основную сетку с индийской парой Анируд Чандрасекар / Виджай Сундар Прашант и одержали победу в трех сетах - 7:5, 5:6, 10:6.

    Напомним, ранее Александр Бублик со своим напарником также победил представителя США Маркоса Гирона и филиппинца Трета Хьюи - 5:7, 7:6 (10:8), 10:6.

    Александр Бублик на данный момент является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде - в рейтинге ATP он занимает 26-е место.


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис
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