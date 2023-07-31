Александр Бублик вышел в основную сетку турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик в дуэте с Таллоном Грикспором из Нидерландов выиграл финал квалификации в парном разряде турнира в Вашингтоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Александр Бублик и Таллон Грикспор боролись за выход в основную сетку с индийской парой Анируд Чандрасекар / Виджай Сундар Прашант и одержали победу в трех сетах - 7:5, 5:6, 10:6.

Напомним, ранее Александр Бублик со своим напарником также победил представителя США Маркоса Гирона и филиппинца Трета Хьюи - 5:7, 7:6 (10:8), 10:6.

Александр Бублик на данный момент является лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде - в рейтинге ATP он занимает 26-е место.