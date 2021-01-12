Александр Бублик вышел в финал турнира АТР в Анталье
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Бублик в третий раз в своей карьере вышел в финал на турнирах серии ATP, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерацию тенниса Казахстана.
В полуфинальном матче ATP Antalya Open 250 казахстанец переиграл француза Жереми Шарди — 6:4, 6:7, 6:3. Поединок продлился 2 часа 5 минут. Это была первая очная встреча между Александром и Жереми.
49-я ракетка мира, 23-летний Бублик, сделал четыре брейка, 11 двойных ошибок и 15 эйсов. 33-летний Шарди, занимающий 72-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу соперника, сделал пять эйсов и четыре двойные ошибки.
На ранних стадиях турнира Бублик обыграл Сальваторе Карузо (Италия), Тристана Ламасина (Италия) и Маттео Берреттини (Италия).
За свой первый титул на турнирах серии АТР казахстанец поспорит с австралийцем Алексом де Минауром.
Напомним, что в 2019 году Бублик выходил в финал двух турниров АТР. В американском Ньюпорте он уступил Джону Изнеру, а на турнире Chengdu Open в китайском Чэнду проиграл испанцу Пабло Карреньо Буста.
Вместе с тем, казахстанский теннисист Александр Бублик установил личный рекорд рейтинга ATP.
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