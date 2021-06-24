Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик одержал победу на турнире Eastbourne International в Великобритании в матче второго круга над белорусом Егором Герасимовым 6:2, 6:2, передает МИА «Казинформ».

По информации Федерации тенниса Казахстана, игра длилась 1 час и 5 минут. За это время Александр сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти. На счету Егора - четыре подачи навылет и три двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

«В 1/4 финала Бублик сыграет с Лоренцо Сонего (Италия)», - сообщила в Instagram пресс-служба федерации.