РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:27, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Великобритании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Александр Бублик одержал победу на турнире Eastbourne International в Великобритании в матче второго круга над белорусом Егором Герасимовым 6:2, 6:2, передает МИА «Казинформ».

    По информации Федерации тенниса Казахстана, игра длилась 1 час и 5 минут. За это время Александр сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти. На счету Егора - четыре подачи навылет и три двойные ошибки, а также ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

    «В 1/4 финала Бублик сыграет с Лоренцо Сонего (Италия)», - сообщила в Instagram пресс-служба федерации.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!