23 Июня 2022 13:48

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 39-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик обыграл победителя первого турнира Astana Open ATP 250 австралийца Джона Миллмана, занимающего 86-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:4, 6:2 во втором круге турнира в Истбурне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

За 59 минут матча 25-летний Александр выполнил 15 эйсов, два раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта из трех. Это была первая очная встреча оппонентов.

В четвертьфинале соревнований в Истбурне Бублик сразится с американцем Тэйлором Фритцем.