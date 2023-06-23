Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (48-я ракетка мира) сыграл второй матч на травяном турнире в помещении одиночного разряда в Халле (Германия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках 1/8 финала казахстанец сыграл с местным спортсменом Ян-Леннардом Штруффом (21-я ракетка мира и первый номер Германии). Александр одержал победу в трех сетах с общим счетом 6:3, 6:7, 6:3. Встреча продлилась два часа и 16 минут.

За время игры Бублик исполнил 15 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Также казахстанец выиграл семь очков и три гейма подряд.

В следующей стадии Бублик сыграет с итальянцем Янником Синнером.