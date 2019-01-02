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Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного разряда Челленджера в Австралии
2 Января 2019 15:47 75
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Плейфорде (Австралия) стартовал турнир серии Челленджер City of Playford Tennis International, сообщает Sports.kz.
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Представитель Казахстана Александр Бублик в паре с итальянцем Стефано Травалья вышел в четвертьфинал, обыграв француза Корентена Муте и другого итальянского теннисиста Луку Ванни - 6:2, 7:6.
На стадии 1/4 финала Бублик и Травалья встретятся с уругвайско-испанским дуэтом Ариэль Беар/Энрике Лопес-Перес.
Ключевые слова: Спорт,
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