Александр Бублик вышел в четвертьфинал международного теннисного турнира в Нидерландах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Роттердаме (Нидерланды) в эти дни проходит международный теннисный турнир категории ATP-500. В турнире принимает участие и Александр Бублик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В парном разряде турнира в дуэте с Асланом Карацевым (Россия) он смог выйти в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финале пара Бублик/Карацев обыграли Рэйвена Клаасена (ЮАР) и Бена Маклахлана (Япония).

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, (11:9).