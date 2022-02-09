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Александр Бублик вышел в четвертьфинал международного теннисного турнира в Нидерландах

9 Февраля 2022 15:21
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Александр Бублик вышел в четвертьфинал международного теннисного турнира в Нидерландах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Роттердаме (Нидерланды) в эти дни проходит международный теннисный турнир категории ATP-500. В турнире принимает участие и Александр Бублик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В парном разряде турнира в дуэте с Асланом Карацевым (Россия) он смог выйти в четвертьфинал соревнований. В 1/8 финале пара Бублик/Карацев обыграли Рэйвена Клаасена (ЮАР) и Бена Маклахлана (Япония).

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, (11:9).


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