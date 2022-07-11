11 Июля 2022 14:45

Александр Бублик вылетел из ТОП-40 мирового рейтинга после Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первое место сохранил россиянин Даниил Медведев, за ним располагается немецкий спортсмен Александр Зверев, а на третью строчку поднялся Рафэаль Надаль из Испании.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик потерял четыре позиции и стал 42-м. На прошедшем Уимблдонском турнире Александр добрался до третьего круга, где уступил Фрэнсису Тиафо из США.

Дмитрий Попко улучшил положение на девять строк — 189-й.

В парном разряде первая строчка по-прежнему принадлежит британцу Джо Сэлисбери, далее идут американец Раджив Рам и аргентинец Орасио Себальос.

Казахстанец Андрей Голубев сместился вниз на одну строчку — 40-й, а Александр Недовесов стал выше на три отметки — 57-й. Бублик опустился на 11 позиций — 190-й.

Фото: championat.com