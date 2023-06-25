Александр Бублик выиграл турнир АТР 500 в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Александр Бублик (48-е место в рейтинге ATP) выиграл турнир АТР 500 в немецкой Галле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Казахстанский теннисист Александр Бублик в финале обыграл 7-ю ракетку мира россиянина Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Эта победа стала для Александра Бублика исторической: ранее он даже не выходил в финал турнира серии ATP 500. Также для казахстанца это второй титул ATP в карьере — первый он завоевал в 2022 году на турнире ATP 250 в Монпелье (Франция).

Победа принесла казахстанцу 200 миллионов тенге и 27 место в рейтинге ATP.