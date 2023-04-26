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Александр Бублик выиграл на старте турнира в Мадриде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 21:40
Александр Бублик выиграл на старте турнира в Мадриде Фото: sports.kz

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Мадриде (Испания). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл с колумбийским теннисистом Даниэлем Элахи Галаном (100-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:6, 6:7, 6:4. При этом на тай-брейке в первом сете Александр выиграл со счетом 17:15. Игра продлилась два часа и 51 минуту.

Во время встречи казахстанец исполнил 15 подач навылет и совершил десять двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл пять очков и три гейма подряд.

Матч прошел на стадии 1/64 финала турнира.


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