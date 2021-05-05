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    22:27, 04 Май 2021 | GMT +6

    Александр Бублик впервые вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Бублик сделал 10 эйсов и впервые вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, наш спортсмен во втором круге турнира Mutua Madrid Open одолел канадца Дениса Шаповалова, занимающего 14-е место мирового рейтинга, - 6:4, 5:7, 6:4 .

    В первом сете соперники исправно брали очки на своих подачах вплоть до четвертого гейма, когда Шаповалов сделал первый брейк-пойнт в этой встрече, выйдя вперед – 3:1. Впрочем, Бублик тут же ответил своим брейк-пойнтом, а затем сравнял счет на своей подаче. В девятом гейме снова забрал подачу соперника и уже на своей поставил точку в стартовой партии.

    Во втором сете при счете 5:5 на подаче канадца у Бублика был брейк-пойнт, по сути скрытый матч бол, но Денису удалось отыграться. При счете 6:5 Шаповалов из-за проблем с пальцем взял медицинский перерыв перед подачей Александра. Пауза сбила с победоносной колеи казахстанца, и он проиграл вторую партию.

    Третий игровой отрезок получился напряженным, соперники шли вровень и переломный момент матча наступил в седьмом гейме на подаче канадца. В самый ответственный момент спортсмена «кленовой» страны подвела подача и у Бублика образовался тройной брей-пойнт и со второй попытки он его успешно реализовал.

    За 2 часа 21 минуту матча 44-й номер рейтинга ATP 23-летний Бублик записал в свой актив десять эйсов и три брейка, совершив семь ошибок на подаче. 22-летний Шаповалов, в свою очередь, сделал шесть подач на вылет и два брейка, совершив четырнадцать двойных ошибок. Этой победой Бублик увеличил счёт в личных противостояниях с Денисом Шаповаловым – 2:0.

    Во третьем круге казахстанец сразится с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) - Аслан Карацев (Россия).



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