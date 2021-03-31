Александр Бублик впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс 1000» в Майами (США) казахстанский теннисист Александр Бублик в трех сетах обыграл американца Тэйлора Фритца (32 ракетка мира) — 6:7 (7), 6:3, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Интригу этому поединку придавала история противостояния этих соперников, которая насчитывала два матча. При этом оба закончились победами представителя Казахстана. Первый раз это было в Китае в 2019 году, тогда Александр одержал волевую победу (4-6, 7-5, 7-5). Второй раз эти парни встретились в прошлом сезоне на турнире в Аделаиде, и снова Бублик оказался сильнее (6-4, 7-6). В сегодняшней игре наш теннисист в очередной раз доказал свое превосходство, одержав волевую победу над представителем США.

За 2 часа и 12 минут матча 23-летний Бублик выполнил 23 эйса, восемь раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его ровесник пять раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу Александра.

За выход в полуфинал соревнований Бублик сразится с итальянцем Янником Синнером с которым он встречался две недели назад на турнире в Дубае. В той игре победу одержал итальянец со счетом 2:6, 7:6(2), 6:4.