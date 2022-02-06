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Александр Бублик впервые в карьере выиграл теннисный турнир ATP в Монпелье

6 Февраля 2022 21:50
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Александр Бублик впервые в карьере выиграл теннисный турнир ATP в Монпелье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл турнир категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

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В финальном матче Александр нанёс поражение третьей ракетке мира, своему тёзке немцу Звереву со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. Бублик 8 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу нашего Александра: в прошлом году Бублик уже побеждал Зверева - на турнире в Роттердаме.

Напомним, что для 24-летнего Бублика это первый титул АТР в карьере. До этого он четырежды играл в финалах, но заветный трофей все время ускользал. Сейчас на турнире в Монпелье Бублик был спокоен, и хладнокровно прошел нескольких сильных соперников, включая и вторую ракетку соревнования, 19-го в рейтинге АТР - испанца Роберто Баутисту-Агуту.

В результате блестящей игры Александр завоевал главный трофей турнира в Монпелье и аплодисменты местной публики.

Напомним, в полуфинале первая ракетка Казахстана разобрался с сербским теннисистом Филипом Краиновичем (36-й в рейтинге ATP) - 6:4, 6:2, а до этого Бублик прошел нидерландца Таллона Грикспора (62-й) - 7:6 (4), 7:6 (5), француза Пьер-Юга Эрбера (113-й) - 6:3, 6:7 (2), 6:2 и испанца Роберто Баутиста-Агута (19-й) - 6:4, 2:6, 7:6 (4).


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Поделиться:
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